В аккаунте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X (бывшая Twitter) исправили видео, появившееся по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в котором концлагерь Освенцим назвали «польским».

В обновленной версии видеоролика уже нет упоминания о Польше.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал видео, появившееся по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста на платформе сети X председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД отметил, что надпись на видео утверждала, что концлагерь Освенцим находится в Польше, без какого-либо объяснения контекста тогдашней ситуации.

Сикорский выразил недовольство тем, что в Европейской комиссии назвали «польским» нацистский концлагерь в Освенциме.

В свою очередь, преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Евросоюз переписывает историю.

Ранее съезд партии Вагенкнехт в Германии стартовал с благодарности Красной армии.