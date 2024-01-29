Размер текста
А
А
А

В ЕС исправили видео, где Освенцим назвали «польским» концлагерем

Глава ЕК фон дер Ляйен в соцсетях исправила возмутившее поляков видео

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

В аккаунте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X (бывшая Twitter) исправили видео, появившееся по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в котором концлагерь Освенцим назвали «польским».

В обновленной версии видеоролика уже нет упоминания о Польше.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал видео, появившееся по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста на платформе сети X председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД отметил, что надпись на видео утверждала, что концлагерь Освенцим находится в Польше, без какого-либо объяснения контекста тогдашней ситуации.

Сикорский выразил недовольство тем, что в Европейской комиссии назвали «польским» нацистский концлагерь в Освенциме.

В свою очередь, преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Евросоюз переписывает историю.

Ранее съезд партии Вагенкнехт в Германии стартовал с благодарности Красной армии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами