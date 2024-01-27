Первое собрание партии «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) стартовало с выражения слов благодарности Красной армии за освобождение заключенных концентрационных лагерей. Выступление транслировалось на сайте фракции.

«Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 млн солдат, чтобы освободить всех, кого поработил режим национал-социалистов», — сказала член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан.

Она подчеркнула, что «красные» отдали за это свои жизни.

«За это мы благодарны и в вечном долгу перед ним», — утверждает депутат.

Дан напомнила, что концлагерь Аушвиц освободили советские солдаты, а не союзные армии.

В феврале президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления в Волгограде поздравил граждан государства с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. По словам главы государства, эта дата является одной из важнейших и судьбоносных дат в истории страны и всего мира.

Ранее президент Словакии Чапутова напомнила, что страну от фашизма освободила Красная армия.