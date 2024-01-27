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В Германии обвинили власти страны в двойных стандартах и лицемерии

Вагенкнехт: власти ФРГ лицемерно не замечают почитания Бандеры на Украине

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Власти ФРГ предпочитают равнодушно игнорировать почитание организатора украинского националистического движения Степана Бандеры на Украине, что говорит об их двойных стандартах. С таким заявлением выступила глава фракции «За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт на первом партийном съезде, сообщает пресс-служба политсилы.

По мнению политика, в бундестаге совершенно не беспокоятся об «открытости» правой идеологии на Украине. В качестве примера она привела тот факт, что в республике Бандеру «почитают как национального героя», в честь которого называют улицы и площади.

«Это показывает двойные стандарты и лицемерие их политики», — утверждает Вагенкнехт.

Перед этим стало известно, что первое собрание партии «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» стартовало с выражения слов благодарности Красной армии за освобождение заключенных концентрационных лагерей.

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