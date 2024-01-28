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Путин участвует в запуске нового комплекса в Антарктиде

Путин и Лукашенко принимают участие в запуске нового комплекса в Антарктиде

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в запуске нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты уточнили, что церемония проходит по видеосвязи. Начальник Российской антарктической экспедиции Павел Лунев, начальник станции «Восток» Захар Акулов и другие специалисты вышли на связь из Антарктиды и по телемосту доложили о запуске нового комплекса.

До этого глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов говорил, что российская антарктическая научная станция «Восток» заработает на полную мощность в начале 2025 года.

В ноябре 2023 года сообщалось, что британские гляциологи (специалисты по изучению льдов) из Университета Лидса зафиксировали стремительное таяние крупного ледника Кадмана на западе Антарктического полуострова.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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