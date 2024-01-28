Размер текста
А
А
А

Байден обратил внимание на проблемы с памятью Трампа

Байден заявил, что Трамп не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси

close
100%
Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не может отличить свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, от Нэнси Пелоси, экс-спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, Трамп стал вторым после Герберта Гувера (1929-1933) президентом, который оставил после себя меньше рабочих мест, чем было в стране до его вступления в должность.

До этого член палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у кандидата на пост президента США Дональда Трампа имеются «когнитивные расстройства», после того, как как он перепутал экс-спикера палаты представителей и свою соперницу Никки Хейли.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил свою соперницу по Республиканской партии Никки Хейли в неспособности обеспечить достаточную безопасность во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, вероятно, имея в виду бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами