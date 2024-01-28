Байден обратил внимание на проблемы с памятью Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не может отличить свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, от Нэнси Пелоси, экс-спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, Трамп стал вторым после Герберта Гувера (1929-1933) президентом, который оставил после себя меньше рабочих мест, чем было в стране до его вступления в должность.

До этого член палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у кандидата на пост президента США Дональда Трампа имеются «когнитивные расстройства», после того, как как он перепутал экс-спикера палаты представителей и свою соперницу Никки Хейли.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил свою соперницу по Республиканской партии Никки Хейли в неспособности обеспечить достаточную безопасность во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, вероятно, имея в виду бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.