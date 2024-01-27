В Венгрии заявили о противоположных подходах к завершению конфликтов на Украине и в Газе

Венгрия считает, что конфликты на Украине и в секторе Газа должны быть завершены как можно скорее, при этом если в первом случае необходимо немедленное прекращение огня, то во втором — победа Израиля над палестинской группировкой ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Jerusalem Post во время своего визита в Израиль на прошлой неделе.

Как отметил Сийярто, для Венгрии военная операция израильской армии против ХАМАС является «антитеррористической операцией». По его мнению, если она окажется успешной, это поможет миру обезопасить себя от подобных террористических атак в будущем.

«Поэтому мы поддерживаем Израиль и хотим, чтобы он успешно завершил антитеррористическую операцию, чтобы сделать невозможным повторение такого нападения в любое время и в любой точке мира в будущем», — сказал он.

В это же время украинский конфликт необходимо скорее остановить, чтобы защитить жизни людей, подчеркнул венгерский министр иностранных дел.

Он считает, что если любой из этих двух конфликтов выйдет за пределы границы другой страны, то он будет распространяться и дальше и повлечет за собой участие других государств.

До этого МИД Венгрии осудил иск против Израиля в Международный суд ООН.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.