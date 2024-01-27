Агентство по туризму Азербайджана возобновит работу в РФ

Азербайджан намерен возобновить работу представительства госагентства по туризму в России. Об этом ТАСС рассказал посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

«Планируется возобновить работу представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей», — поделился дипломат.

До этого агентство АПА, ссылаясь на источники в правительстве республики, сообщало, что Азербайджан рассматривает процедуру выхода страны из Совета Европы. Кроме того, республика также может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

24 января делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.