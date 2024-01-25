Кремль заявил об открытости к переговорам по Украине

Российская Федерация была, есть и будет готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает Bloomberg.

Он отметил, что о готовности к переговорам неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

«Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем», — заявил Песков.

Иначе, по словам пресс-секретаря главы государства, спецоперация продолжится до достижения поставленных целей.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке о якобы поиске путей переговорного процесса по Украине.

Вместе с тем представитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Запад не заинтересован начинать переговоры с Россией по Украине.

Ранее сообщалось, что Россия перестала рассматривать Швейцарию как посредника в разрешении конфликтов.