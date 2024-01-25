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Глава СПЧ призвал международные организации осудить Украину после крушения Ил-76

Фадеев призвал международные организации осудить Украину после крушения Ил-76

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Украину после крушения в Белгородской области транспортного самолета Ил-76. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Фадеев заявил, что украинским военным было известно, что этот самолет выполнял гуманитарную миссию и использовался для обмена пленными между сторонами конфликта.

Он считает произошедшее террористическим актом, который «идет вразрез с общепринятыми правилами и обычаями ведения войны».

В канале главы СПЧ отмечается, что обращение было направлено Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Европарламент и Евросовет, а также другие организации.

24 января в Белгородской области, в 5-6 км от села Яблоново потерпел крушение самолет Ил-76М. По данным Минобороны России, на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена. В ведомстве также заявили, что самолет был сбит зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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Крушение Ил-76 с пленными
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