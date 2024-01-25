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Азербайджан может выйти из Совета Европы

Агентство АПА: Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы

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Азербайджан рассматривает процедуру выхода страны из Совета Европы. Об этом сообщает агентство АПА, ссылаясь на источники в правительстве республики.

«Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением и в настоящее время рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом», — сказано в сообщении.

По информации агентства, республика также может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Накануне делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий.

В заявлении делегации утверждается, что ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены, а инициатива по оспариванию полномочий Азербайджана в ассамблее рассматривается Баку как попытка вмешательства в текущий избирательный процесс в республике.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не будет стремиться вступить в Евросоюз.

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