В Минобороны КНР заявили о непрерывной подготовке к войне

Народно-освободительная армия КНР (НОАК) продолжает подготовку к возможной войне в регионе. Об этом сообщил официальный представитель китайского министерства обороны У Цянь, заявление которого опубликовано на сайте ведомства.

По словам чиновника, Пекин намерен регулярно организовывать операции по патрулированию в районе Тайваня. Он подчеркнул, что правительство КНР считает своими главными задачами защиту государственного суверенитета и отстаивание территориальной целостности страны.

«Недавно командование Восточного театра военных действий НОАК организовало регулярное совместное патрулирование боевой готовности с морскими и воздушными силами в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — отметил У Цянь.

Чиновник добавил, что одной из целей соответствующих операций является дальнейшее повышение уровня боевой подготовки солдат. При этом представитель Минобороны КНР заявил о непрерывном проведении тренировок военнослужащих и активной подготовке к вооруженному конфликту.

17 января официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете Китая Чэнь Биньхуа призвал США отказаться от поддержки сепаратистов на острове. Он указал, что американские власти должны уважать взаимные договоренности с Пекином по этому вопросу.

Ранее в США высказались о возможности силового решения тайваньского вопроса.