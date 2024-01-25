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Песков призвал провести международные расследования по всем преступлениям Киева за 10 лет

Песков: надо добиваться международного расследования всех преступлений Киева

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно добиваться международного расследования по всем преступлениям Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Он пояснил, что необходимо обратить внимание на все преступления, которые совершает Украина с 2014 года.

До этого Песков прокомментировал призыв Владимира Зеленского к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне. Пресс-секретарь заявил, что если украинский лидер имеет в виду международное расследование преступных действий Киева, то оно однозначно нужно.

Также Песков предложил позвонить в администрацию главы Украины и попросить ее представителей объяснить решение сбить самолет со своими же военными, комментируя трагедию в Белгородской области с военным самолетом Ил-76, который перевозил украинских пленных.

Дмитрий Песков также отмечал, что Владимир Зеленский в настоящее время находится в сложной ситуации в связи с тем, что западные союзники сократили поддержку его страны. По его мнению, это связано с тем, что украинскому лидеру «перестали давать деньги из-за границы».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что помощь Украине ухудшает положение Зеленского.

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