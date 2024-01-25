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Экс-посол США предупредил о серьезных изменениях для НАТО при победе Трампа на выборах

Экс-посол Даалдер: НАТО ждут фундаментальные изменения, если изберут Трампа

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Mike Blake/Reuters

НАТО ждут крупные изменения в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США. Такое мнение выразил бывший американский посол США в альянсе Иво Даалдер в статье для Politico.

По его словам, эти изменения будут независимо от того, покинут США при политике организацию или нет. При этом Даалдер отметил, что это необязательно будет означать конец НАТО.

Трамп враждебно относится к Североатлантическому альянсу и ко всем американским организациям безопасности по всему миру. Еще во время своей первой предвыборной кампании в 2016 году политик говорил, что НАТО устарело. Во время своего президентства Трамп неоднократно угрожал увести США из военного блока.

При этом Даалдер призвал не доверять указу Конгресса США, призванному помешать президенту США выйти из НАТО без согласия законодателей, поскольку никто не в состоянии заставить президента защищать другую страну всеми силами американской армии, даже конгрессмены.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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