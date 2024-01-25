В Британии заявили, что недовольные Сунаком однопартийцы хотят добиться его отставки

Часть депутатов правящей Консервативной партии Великобритании рассчитывает до парламентских выборов добиться отставки главы правительства Риши Сунака, надеясь остаться у власти на фоне роста популярности оппозиции. Об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает британская газета Times.

По ее данным, около десятка парламентариев начали деятельность по смещению Сунака с должности премьер-министра. Недовольные Сунаком депутаты-консерваторы считают, что на февральских довыборах в Палату общин в двух избирательных округах тори потерпят неизбежное поражение. Кроме того, по их мнению, Консервативной партии грозит неудача на местных выборах в мае. Поэтому у недовольных есть всего три месяца на то, что убедить остальных депутатов-консерваторов вынести недоверию Сунаку и начать процесс выбора нового лидера Консервативной партии, а значит, и будущего главы правительства страны.

Ранее сообщалось, что Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит катастрофическое поражение на предстоящих выборах.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.