В МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной

В МИД России заявили, что атака Киева на самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту была осознанной и преднамеренной. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Как указали в министерстве, это «очередное злодеяние преступной клики» президента Украины Владимира Зеленского, которая сразу после крушения Ил-76 «в человеконенавистнической манере заявила о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ». Однако, как только стало известно, что в самолете находились украинские военные, которых перевозили для обмена пленными, в Киеве изменилась риторика, говорится в заявлении.

«Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», — отметили российские дипломаты.

В МИД добавили, что в Киеве «прекрасно знали» о готовящемся обмене, а также о том, «как и каким маршрутом будут доставляться» пленные бойцы ВСУ.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.