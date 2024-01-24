Стал известен предмет переговоров лидеров Ирана и Турции

Президент Ирана Эбрахим Раиси в среду посетит Турцию, где встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудят конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС и противодействие Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Эбрагим Раиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры по конфликту между Израилем и ХАМАС, а также усилиям по противодействию Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и ее иранскому крылу, по словам людей, знакомых с этим вопросом», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Турция и Иран стремятся укрепить безопасность на фоне растущей нестабильности на Ближнем Востоке.

До этого лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек предложил создать военный союз с участием России для борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористической организацией на территории Турции.

Ранее в Турции пообещали выстоять перед давлением Запада по антироссийским санкциям.