В Турции пообещали выстоять перед давлением Запада по антироссийским санкциям

Турция должна выстоять под давлением Запада по применению санкций против России, действуя исходя из своих интересов. Об этом заявил председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек, слова которого передает РИА Новости.

«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Проблемы в турецкой экономике можно преодолеть лишь в сотрудничестве с РФ, Китаем и Ираном. Эти страны — наши стратегические партнеры в экономике. Санкции в против этих стран — это санкции в отношении Турции», — заявил Перинчек.

11 января сообщалось, что переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в скором времени могут состояться.

Британское издание Money Week писало, что экономика России переживает неожиданный подъем, вопреки прогнозам Запада о предстоящем за счет санкций коллапсе.

2 января Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что летом 2023 года внешние силы совершили попытку подорвать сферу туризма в Турции.

Ранее минфин США обновил антироссийские санкции.