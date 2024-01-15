Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции пообещали выстоять перед давлением Запада по антироссийским санкциям

Турецкий политик Перинчек: Анкара выдержит давление Запада по санкциям против РФ

close
100%
Depositphotos

Турция должна выстоять под давлением Запада по применению санкций против России, действуя исходя из своих интересов. Об этом заявил председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек, слова которого передает РИА Новости.

«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Проблемы в турецкой экономике можно преодолеть лишь в сотрудничестве с РФ, Китаем и Ираном. Эти страны — наши стратегические партнеры в экономике. Санкции в против этих стран — это санкции в отношении Турции», — заявил Перинчек.

11 января сообщалось, что переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в скором времени могут состояться.

Британское издание Money Week писало, что экономика России переживает неожиданный подъем, вопреки прогнозам Запада о предстоящем за счет санкций коллапсе.

2 января Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что летом 2023 года внешние силы совершили попытку подорвать сферу туризма в Турции.

Ранее минфин США обновил антироссийские санкции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами