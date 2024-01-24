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Министр обороны Британии заявил, что судьба Украины находится в руках Запада

Глава МО Британии Шэппс заявил, что судьба Украины находится в руках Запада

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс написал статью для издания Politco, которую озаглавил «Судьба Украины в руках Запада». В материале он указывает, что 2024 год может определить, как в дальнейшем сложится судьба Украины, и это в значительной степени зависит от действий ее союзников на Западе.

Шэппс констатирует, что Россия готова к боевым действиям на истощение и увеличивает расходы на оборону, в то же время повышая интенсивность атак. Тем не менее он отмечает, что при таком развитии событий Украина продолжает вести противостояние.

«Но Киеву нужна дополнительная поддержка – и не только со стороны Великобритании. Наши коллеги-союзники тоже должны активизироваться», — говорится в тексте.

Министр обороны Британии напомнил, что Лондон заключил с Киевом соглашение о гарантиях безопасности, что должно стать сигналом для других стран.

«Послание не могло быть яснее: Великобритания рассчитывает на игру вдолгую. Но сигнал, который я посылаю своим коллегам из Контактной группы по Украине, заключается в том, что они тоже должны принять меры», — пишет Шэппс.

В 2024 году будущее Украины находится в руках Запада, и союзники не могут подвести Киев, подытожил британский министр обороны.

До этого экс-генсек НАТО и член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон заявил, что если страны Запада допустят поражение Украины в конфликте с Россией, мировой порядок будут определять Москва, Пекин, Пхеньян и Тегеран.

Ранее в Совфеде предрекли сокращение помощи Украине со стороны Запада.

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