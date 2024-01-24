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В Совфеде предрекли сокращение помощи Украине со стороны Запада

Сенатор Пушков: поддержка Украины со стороны стран Запада будет сокращаться

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал точку зрения, что поддержка Украины со стороны большей части стран Запада будет неуклонно сокращаться. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя заявление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера о том, что не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении для Киева, пока другие бездействуют.

По его словам, Линднер заблуждается, поскольку ФРГ на самом деле будет помогать Киеву больше, а другие меньше. Потому что «дорого, неэффективно, неоправданно», объяснил парламентарий.

«Венгрия давно отказалась от такой помощи. За ней последовала Словакия. Польша отказалась открыть свой рынок для украинского зерна. <…> Эта тенденция будет усиливаться. Она идет в сторону сокращения, а не увеличения помощи Украине», — написал Пушков.

Он предположил, что страны Запада разделятся на три группы: Германия и Британия продолжат активно поддерживать Украину, ряд стран будут искать наименее затратные способы помощи Киеву, остальные откажутся от поддержки.

До этого глава Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер раскритиковал правительство Олафа Шольца из-за медлительности и недостаточной решимости в вопросе оказания помощи Украине.

Ранее в Совфеде прокомментировали заявление Германии о подготовке к войне с Россией.

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