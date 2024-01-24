Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В парламенте Словакии считают, что помощь Украине ни к чему хорошему не ведет

Вице-спикер парламента Словакии Блаха: помощь Украине ведет только к нищете

close
100%
Depositphotos

Огромная помощь Украине со стороны Словакии ведет только к нищете. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

При этом он призвал украинцев не обижаться, поскольку обижаться не на что.

«Словакия оказывает им огромную помощь, людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет», — написал Блаха.

Политик также считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прав, говоря о провале контрнаступления украинских войск. Блаха назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, а финансовую помощь Европейского союза — выливанием миллиардов в черную дыру.

До этого Любош Блаха резко отреагировал на требование США осудить Россию за использование баллистических ракет из КНДР. По словам депутата, Вашингтон не предоставил никаких доказательств по этому поводу.

10 января премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия западных стран в отношении конфликта Украины и России не работает.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами