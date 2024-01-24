В парламенте Словакии считают, что помощь Украине ни к чему хорошему не ведет

Огромная помощь Украине со стороны Словакии ведет только к нищете. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

При этом он призвал украинцев не обижаться, поскольку обижаться не на что.

«Словакия оказывает им огромную помощь, людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет», — написал Блаха.

Политик также считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прав, говоря о провале контрнаступления украинских войск. Блаха назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, а финансовую помощь Европейского союза — выливанием миллиардов в черную дыру.

До этого Любош Блаха резко отреагировал на требование США осудить Россию за использование баллистических ракет из КНДР. По словам депутата, Вашингтон не предоставил никаких доказательств по этому поводу.

10 января премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия западных стран в отношении конфликта Украины и России не работает.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.