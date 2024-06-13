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Мужчину посадили в тюрьму за то, что он снял презерватив во время секса

LADBible: британца посадили на 4 года в тюрьму за снятый без согласия женщины презерватив

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Met Police

В Англии мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что он снял презерватив во время секса, пишет LADBible. Его партнерша уверяет, что не давала ему на это свое согласие.

Как пишут СМИ, обвиняемого зовут Гай Мукенди. В 2023 году он познакомился с женщиной, которая согласилась заняться с ним сексом при условии, что мужчина воспользуется презервативом. Британец дал свое согласие, однако во время полового акта снял контрацептив, не сказав об этом партнерше.

Узнав об этом, женщина обратилась в полицию. По законам Англии, то, что мужчина снял презерватив без согласия партнерши, может расцениваться как изнасилование. Гай был арестован и приговорен судом к четырехлетнему тюремному сроку.

«Женщина поступила правильно, что обратилась в полицию», — добавили офицеры.

Ранее ученые выяснили, опасны ли презервативы и другие изделия из графена для здоровья.

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