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Прокуратура утвердила обвинение против Шляфмана по убийству Талькова

Суд Петербурга заочно рассмотрит дело против Шляфмана об убийстве Талькова

Суд Санкт-Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова, поскольку обвиняемый Валерий Шляфман находится не в России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении концертного директора Талькова Валерия Шляфмана. Его обвинили заочно по п. «д» статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей») и п. «д» статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»).

В 1992 году Шляфман скрылся в Израиле. Его возможность участия в уголовном процессе отсутствует, отмечает прокуратура. Суд пройдет без него.

8 июня стало известно, что следственный комитет России завершил расследование по делу Талькова. Это случилось спустя 33 года после того, как рок-музыканта не стало. Артиста застрелили 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге.

По версии следствия, Шляфман поспорил с охраной певицы Азизы из-за очередности выступления артистов и попытался застрелить оппонента, но попал в Талькова. В 1992 году мужчину уже обвиняли в убийстве по неосторожности, теперь же следствие нашло в его действиях умысел.

Ранее сообщалось, что у брата Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрия прошли обыски из-за двойного гражданства.

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