Россиянам рассказали о продуктах для «разгрузки» ЖКТ

Для «разгрузки» ЖКТ в рацион следует добавить ферментированные продукты: кефир, натуральный йогурт, кимчи. Об этом «Ленте.ру» рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

Ферментированные продукты содержат пробиотики — полезные бактерии, которые могут поселиться в кишечнике. Также улучшить пищеварение может зелень. Важно употреблять достаточно белка: рыбы, птицы, творога. Врач рекомендовала съедать в день 300-400 граммов овощей и фруктов. Содержащаяся в них клетчатка полезна для всего ЖКТ.

От жирной и жареной пищи, быстрых углеводов (сладости, фастфуд), газированных напитков и алкоголя лучше отказаться. Пожилым людям нужно с осторожностью употреблять молочные продукты: они могут спровоцировать вздутие.

До этого диетолог Васильева назвала цельную гречневую крупу самой полезной. Ее можно есть каждый день людям любых возрастов. Напротив, от любых хлопьев быстрого приготовления лучше отказаться: из-за чрезмерной обработки в них не остается полезных веществ.

Ранее врач назвала продукты, которые повышают риск развития рака.