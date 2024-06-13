Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще одна страна отказалась от участия в конференции по Украине

МИД Пакистана сообщил об отказе участвовать в швейцарской конференции по Украине

close
100%
Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан отказывается от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мумтаз Захра Балоч, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Швейцария приглашала Пакистан принять участие в конференции, но пакистанская сторона вынуждена отказаться из-за других обязательств. При этом она отметила, что Пакистан принимает усилия для обеспечения глобального мира.

13 июня британский эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что многие страны проигнорировали конференцию по Украине в Швейцарии из-за потери доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Днем ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре подтвердил свое участие в швейцарской конференции по Украине.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что не приедет на «мирный саммит» по Украине в Швейцарии, потому что у него другие планы в эти дни.

Ранее сообщалось, что Китай готовит альтернативу для мирного саммита в Швейцарии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами