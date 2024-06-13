Еще одна страна отказалась от участия в конференции по Украине

Пакистан отказывается от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мумтаз Захра Балоч, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Швейцария приглашала Пакистан принять участие в конференции, но пакистанская сторона вынуждена отказаться из-за других обязательств. При этом она отметила, что Пакистан принимает усилия для обеспечения глобального мира.

13 июня британский эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что многие страны проигнорировали конференцию по Украине в Швейцарии из-за потери доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Днем ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре подтвердил свое участие в швейцарской конференции по Украине.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что не приедет на «мирный саммит» по Украине в Швейцарии, потому что у него другие планы в эти дни.

Ранее сообщалось, что Китай готовит альтернативу для мирного саммита в Швейцарии.