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Испанская прокуратура запросила для Анчелотти пять лет тюрьмы

Mundo Deportivo: прокуратура Испании запросила для Анчелотти пять лет тюрьмы

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GlobalLookPress

Испанская прокуратура запросила по делу о неуплате налогов для главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, итальянский специалист подозревается в двух налоговых преступлениях, связанных с невыплатой порядка €1 млн в связи с неправильным декларированием имиджевых прав в период с 2014 по 2015 год.

Отмечается, что около €2 млн Анчелотти получил через компанию-прокладку, зарегистрированную в Британских Виргинских островах от мадридского «Реала», что и стало причиной искового заявления.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

Ранее агент оценил шансы Антона Миранчука остаться в «Локомотиве» в 1%.

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