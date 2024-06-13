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В Пентагоне больше не боятся крупного российского прорыва в районе Харькова

Шеф Пентагона Остин заявил, что фронт в районе Харькова стабилизировался

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Violeta Santos Moura/Reuters

Соединенные Штаты считают, что фронт в районе Харькова стабилизировался и больше не опасаются крупного прорыва Вооруженных сил России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

Остин видит замедление российского наступления и стабилизацию этого конкретного участка фронта. Глава Пентагона допустил возможность колебаний линии фронта, однако заявил, что больше не видит угрозы масштабного российского прорыва.

«Пару недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны русских. Я не думаю, что это случится», — заключил он.

13 июня российский политолог Сергей Марков заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли нанести ощутимого ущерба российским военным в ходе контрнаступления в Харьковской области, это можно считать провалом Киева.

Наступление в Харьковской области началось в ночь на 10 мая. Основные бои развернулись за город Волчанск и близлежащие поселки.

По словам президента России Владимира Путина, цель операции — создание «санитарной зоны» для минимизации обстрелов Белгородской области. Российский лидер в середине мая уточнял, что взятие Харькова пока не входит в задачи наступления.

Ранее экс-сотрудник СБУ предрек затухание конфликта на Украине после генерального сражения.

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