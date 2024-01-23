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В США зафиксировали разногласия из-за закона о передаче активов РФ Украине

Politico: в США возникли разногласия из-за закона о передаче активов РФ Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Члены сенатского комитета по международным отношениям разошлись во мнениях относительно законопроекта, дающего президенту США Джо Байдену право на передачу замороженных суверенных активов России Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По его словам, сенатор Бен Кардин, возглавляющий комитет, предложит поправку, которая может смягчить проект.

«Кардин хочет ввести формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран — членов G7», — пишут журналисты.

Они отметили, что такая поправка может усложнить реализацию законопроекта. По данным издания, в настоящее время вокруг проекта идет закулисная борьба.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что министры иностранных дел ЕС подержали предложение о введении налога на прибыль от замороженных российских активов. План подразумевает взимание «налога на сверхприбыль», а не прямую конфискацию средств.

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».

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