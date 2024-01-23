В Кремле прокомментировали решение Польши не подавать иск в ЕСПЧ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал отказ Варшавы подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

На вопрос журналиста, ставит ли такое решение Польши точку в истории с авиакатастрофой под Смоленском, Песков заявил, что Москва никогда не хотела, чтобы эта ситуация была политизирована.

«Я не стал бы пока давать официальных оценок. Наша позиция хорошо известна, известны причины авиакатастрофы. Мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что здравый смысл возобладает», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

До этого в Министерстве иностранных дел Польши сообщали, что Варшава официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Ранее сообщалось, что МВД Польши откажется от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском.