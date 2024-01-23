Президент Аргентины подготовил более 300 «шоковых» реформ

Президент Аргентины Хавьер Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о поправках к законам и нормативным актам, подготовленных главой государства с целью урегулирования ситуации в экономике. По словам журналистов, аргентинские власти, в частности, намерены сократить расходы на содержание правительства, в том числе уменьшить количество министерств. Кроме того, запланировано снижение энергетических и транспортных субсидий, а все инфраструктурные государственные проекты, которые еще не начали реализовывать, заморозят.

Правительство Аргентины больше не сможет вмешиваться в ряд отраслей: винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие, отметили в AP.

Нововведения коснутся и условий труда. Будут запрещены любые экспортные ограничения, правительство откажется от регулирования цен, при этом в стране узаконят 12-часовой рабочий день и сократят отпуск по беременности и уходу за ребенком и так далее.

Голосование по реформам Милея состоится 25 января на пленарном заседании нижней палаты Национального конгресса Аргентины.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворением победы сетевых политических структур над иерархическими.