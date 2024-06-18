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Названы простые способы улучшения слуха

Daily Mail: пение в душе и тренировки помогают сохранить здоровье слуха

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Depositphotos

Пение в душе и физические упражнения помогают улучшить слух и сохранить его на долгие годы. Об этом изданию Daily Mail рассказали профессор нейроаудиологии Университетского колледжа Лондона Дорис-Ева Бамиу и британский аудиолог Майкл Марчант.

По словам экспертов, один из важнейших шагов при работе над улучшением слуха — это совершенствование способности распознавать речь в условиях фонового шума. Потеря именно этого навыка часто выступает первым признаком развивающихся проблем со слухом.

Профессор Бамиу рассказал, что для улучшения функционирования слуховой коры и акустического восприятия отлично подходит хоровое пение. Это показало исследование с участием добровольцев в возрасте от 54 до 79 лет, опубликованное в 2019 году в журнале Frontiers of Neuroscience. Согласно результатам, десятинедельный курс занятий хоровым пением поспособствовал улучшению точности восприятия речи у участников на 10-20%.

Бамиу отметил, что заниматься вокалом можно не только в хоре. Эффективной тренировкой для слуха также будет пение в душе или в машине.

Физические упражнения для улучшения способности слышать не менее важны. Аудиолог Марчант уточнил, что активизация работы сердечно-сосудистой системы в ходе тренировок способствует здоровому кровоснабжению внутреннего уха. При этом нагрузки не обязательно должны быть высокоинтенсивными. Любые упражнения, ускоряющие сердцебиение (например, быстрая ходьба), помогут предотвратить потерю слуха и дальнейшее прогрессирование имеющихся ухудшений.

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