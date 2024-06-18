Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии нашли дом одного из террористов из СИЗО Ростова

Дом одного из террористов из СИЗО Ростова оказался заброшенным

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Дом Малика Гандалоева, одного из террористов, захватившего в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, оказался заброшенным. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший в одном из сел Малгобекского района Ингушетии.

«Кирпичный дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота старые, забор местами почернел <...> Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева — тоже в частном доме», — сообщил корреспондент.

Отмечается, что по соседству с домом террориста расположен дом его дяди, но в тот момент никого из взрослых там не оказалось.

До этого стало известно, что террорист из ростовского следственного изолятора (СИЗО), который выжил после выстрела в голову, перенес операцию, но пока он не пришел в себя.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ.

Все новости на тему:
Захват заложников в Ростове
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами