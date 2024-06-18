В Ингушетии нашли дом одного из террористов из СИЗО Ростова

Дом Малика Гандалоева, одного из террористов, захватившего в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, оказался заброшенным. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший в одном из сел Малгобекского района Ингушетии.

«Кирпичный дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота старые, забор местами почернел <...> Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева — тоже в частном доме», — сообщил корреспондент.

Отмечается, что по соседству с домом террориста расположен дом его дяди, но в тот момент никого из взрослых там не оказалось.

До этого стало известно, что террорист из ростовского следственного изолятора (СИЗО), который выжил после выстрела в голову, перенес операцию, но пока он не пришел в себя.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ.