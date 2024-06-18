Жителя Петербурга госпитализировали с ожогами ног после падения в яму с кипятком

Петербуржец оказался в больнице после того, как обварился в кипятке. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в Московском районе города, на Московском проспекте. Разнорабочий оступился и упал в яму с кипятком. О других деталях произошедшего не сообщается.
Приехавшие на место медики госпитализировали 50-летнего пострадавшего. Состояние петербуржца оценили как тяжелое.
«Врачи диагностировали у рабочего термические ожоги обеих ног, голеностопов и голеней», – сообщается в публикации.
Поступало ли обращение в правоохранительные органы после инцидента, не сообщается.
До этого подобный случай произошел в Астрахани, на улице Савушкина. По версии следователей, 44-летняя местная жительница переходила дорогу и упала в яму с кипятком. После этого ее госпитализировали с ожогами.
Следователи провели проверку, результаты которой помогут принять процессуальное решение.
До этого в Волгограде подросток попал в реанимацию, провалившись в яму с кипятком.