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Жителя Петербурга госпитализировали с ожогами ног после падения в яму с кипятком

В Петербурге мужчина упал в яму с кипятком

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Shutterstock

Петербуржец оказался в больнице после того, как обварился в кипятке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Московском районе города, на Московском проспекте. Разнорабочий оступился и упал в яму с кипятком. О других деталях произошедшего не сообщается.

Приехавшие на место медики госпитализировали 50-летнего пострадавшего. Состояние петербуржца оценили как тяжелое.

«Врачи диагностировали у рабочего термические ожоги обеих ног, голеностопов и голеней», – сообщается в публикации.

Поступало ли обращение в правоохранительные органы после инцидента, не сообщается.

До этого подобный случай произошел в Астрахани, на улице Савушкина. По версии следователей, 44-летняя местная жительница переходила дорогу и упала в яму с кипятком. После этого ее госпитализировали с ожогами.

Следователи провели проверку, результаты которой помогут принять процессуальное решение.

До этого в Волгограде подросток попал в реанимацию, провалившись в яму с кипятком.

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