Лещенко о переходе Смолова в «Краснодар»: в «Динамо» он себя особо не проявил

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко заявил, что Федор Смолов, подписавший контракт с «Краснодаром», не проявил себя в столичном клубе, передает «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что в «Динамо» он себя особо не проявил. Может быть, только в предыдущих сезонах. В «Краснодаре» у него получится! Смолов профессиональный футболист. Кажется, иногда ему не хватает мотивации», — сказал Лещенко.

Контракт Смолова с «Краснодаром» будет действовать до лета 2025 года.

В сезоне-2023/24 Смолов принял участие в 34 матчах в составе «Динамо» и записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Параллельно нападающий начал активно развиваться в медиасфере. Он основал собственный YouTube-канал Smol Talk, на котором выпустил уже три интервью — с хоккеистом Ильей Ковальчуком, с баскетболистом Андреем Кириленко и с телеведущим Владимиром Маркони.

В сезоне-2023/24 «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы в турнире столичному клубу было достаточно сыграть вничью в последнем туре в игре против краснодарского коллектива.

Ранее Смолов стал игроком «Краснодара».