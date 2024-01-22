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Бербок призвала ЕС как можно скорее начать операцию против хуситов в Красном море

Глава МИД Германии Бербок призвала ускорить операцию против хуситов

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Европейского союза (ЕС) должны как можно скорее начать военную операцию в Красном море против хуситов, чтобы обеспечить безопасность прохода коммерческих судов. Об этом сообщает Telegram-канал Bild на русском.

«Почти каждый день хуситы из Йемена беспорядочно атакуют совершенно незадействованные [в конфликте] корабли. Это наносит ущерб одной из центральных артерий свободного судоходства и, следовательно, мировой торговли», — заявила Бербок.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что политическое решение о создании миссии Европейского союза (ЕС) по защите Красного моря вскоре будет принято.

«Идея состоит в том, чтобы создать европейскую миссию, которая сможет начать работу как можно скорее…», — заявил Таяни.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам — членам объединения предложение по созданию миссии в Красном море, которая будет обеспечивать безопасность судоходства.

Ранее Йемен счел миссию Евросоюза в Красном море угрозой региону.

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