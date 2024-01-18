Йемен счел миссию Евросоюза в Красном море угрозой региону

Министерство иностранных дел Йемена назвало угрозой безопасности странам региона создание в Красном море миссии Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило Al Masirah.

В дипведомстве назвали нарушением международного права решение Евросоюза об отправке военно-морской миссии в Красное море. по мнению йеменских дипломатов, формирование миссии — это негативный сигнал соседним государствам.

МИД Йемена также подчеркнул, что США и Великобритания таким образом хотят создать в регионе враждебный военный альянс. Такая инициатива грозит милитаризацией Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, уверены дипломаты.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

17 января министр иностранных дел Италии Антонио Тайяни заявил, что страна хотела бы, чтобы политическое решение о создании миссии ЕС по защите Красного моря было принято на следующей неделе, что позволит начать действовать как можно скорее.

Ранее стало известно о резком подорожании доставки контейнера из Китая в Европу из-за обхода судами Красного моря.