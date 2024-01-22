Несмотря на жесткую пропаганду, Западу не удалось настроить широкую международную общественность против России. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он обратил внимание, что на сторону США встали не более 50 стран, причем даже не все государства Евросоюза и НАТО поддержали русофобскую риторику Запада.

«С другой стороны, есть страны Глобального Юга, Индо-Тихоокеанского региона, которые достаточно прагматично смотрят на вещи. Многие из них даже злорадно ждут провала политики Соединенных Штатов, но пока не могут сказать об этом открыто. Есть прагматичная Индия, для которой главное — это кеш, заработок, и поэтому плевать там хотели на санкции и все прочее», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что во многом такую ситуацию обеспечила отечественная дипломатия, а также усилия президента России Владимира Путина на личных переговорах с иностранными коллегами.

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик до этого заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях, которые продиктует Россия после полного краха ВСУ.

По его словам, у Запада нет возможности восполнить украинские потери в снарядах и в бойцах.

Ранее американский аналитик оценил отношения между Путиным и Трампом.