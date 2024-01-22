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Кличко назвал авторитарной политику Зеленского

Кличко пожаловался на проводимую Зеленским авторитарную политику

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РИА «Новости»

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что политика президента страны Владимира Зеленского становится всё более авторитарной. Об этом политик рассказал в интервью канадской газете Globe and Mail.

По мнению Кличко, сейчас на Украине происходит отход от демократических принципов и движение по направлению к авторитаризму. Он подчеркнул, что на Украине с февраля 2022 года свыше 200 демократически избранных мэров и глав местных местных советов были заменены военными администрациями.

Кличко назвал подобную политику абсолютно антидемократической, отметив, что она, в итоге, приведет к построению авторитарной вертикали власти. Он заявил, что поделился своими опасениями с послами западных стран в Киеве, и дипломаты согласились с его оценкой ситуации в стране.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в нападках и притеснениях независимых СМИ.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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