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Эксперт назвал срок создания глобальной системы мониторинга дронов в РФ

Эксперт Каниовский: в России до 2030 года могут создать систему мониторинга БПЛА

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Shutterstock

В ближайшие шесть лет в России могут создать глобальную систему мониторинга гражданских беспилотных воздушных судов (БВС), соответствующая работа уже начата. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2024 сообщил РИА Новости эксперт рынка НТИ, первый заместитель генерального директора и сооснователь компании «Флай Дрон» Александр Каниовский.

По его словам, такая система будет создаваться поэтапно и в результате позволит предотвратить несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве РФ.

«Фактически, речь идет о создании гражданского ПВО, которое поможет обеспечить безопасность. Де-факто и де-юре небо будет полностью цифровизировано. Это произойдет в горизонте до 2030 года», — сказал специалист.

Он заявил, что на первом этапе проводится тестирование бортовых и наземных программно-аппаратных комплексов, позволяющих осуществлять мониторинг полетов дронов в режиме реального времени. Речь идет в первую очередь о транспондерах и цифровых платформах, интегрированных со средствами слежения.

Как отметил Каниовский, для полноценного внедрения антидронных и мониторинговых решений необходимо будет закрепить возможность их использования в правовом поле. При этом уже частично имеющуюся, но пока до конца не проработанную законодательную базу потребуется привести в соответствие практике.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладкой заявил, что на приграничной территории региона автобусы собираются оснастить средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских дронов.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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