В Черном море ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ

Российские военнослужащие при помощи дежурных огневых средств уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, беспилотные надводные аппараты были замечены в ночь на 8 июня. Они двигались в сторону Крымского полуострова.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением <...> безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Также представители Минобороны РФ отметили, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали и перехватили 25 украинских дронов в семи регионах страны. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили в небе над Республикой Крым, Краснодарским краем, Белгородской областью, Тульской областью, Астраханской областью, Ростовской областью и Брянской областью.

Утром 8 июня спикер группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что за минувшую неделю подразделения данной группировки уничтожили 81 дрон ВСУ. Более того, солдатам удалось поразить три украинских пункта управления БПЛА.

Ранее россиян предупредили, что атаки дронов ВСУ на предприятия на территории страны могут продолжиться и после завершения спецоперации.