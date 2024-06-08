Парализованного пенсионера с инсультом нашли на окраине леса в Новосибирске

В Новосибирске спасатели оказали помощь пожилому человеку, у которого произошел инсульт во время лесной прогулки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МААС».

Сообщение о пожилом мужчине, которому требуется срочная медицинская помощь, поступило в спасательную службу вечером 7 июня. Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили пенсионера с открытой травмой руки, параличом и подозрением на инсульт на лесной дороге.

Оказав мужчине первую помощь, его доставили до автомобиля врачей и госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, россиянин пошел на прогулку и ему стало плохо.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае нашли живыми заблудившихся пенсионера и подростка. Пожилой мужчина и юноша с особенностями развития ушли в лес вблизи города Горячий Ключ, родственники забили тревогу, когда путешественники не вышли на связь. На поиски пропавших вышли сотрудники МЧС и спасательного отряда «КубаньСпас». 77-летнего мужчину и 17-летнего подростка нашли ночью, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели вывели людей из леса.

Ранее в Мордовии ребенок и трое взрослых пошли за грибами и заблудились.