Силы ПВО уничтожили за ночь 25 украинских беспилотников

За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Беспилотники были сбиты в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Астраханской областью. Кроме того, военным удалось уничтожить БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской областями.

Накануне стало известно, что российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два украинских самолета МиГ-29, также беспилотник «Ланцет» поразил штурмовик Су-25 военно-воздушных сил Украины.

Также российские военные сбили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», две модернизированные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции.

Кроме того, вооруженные силы России с 1-го по 7-е июня нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.