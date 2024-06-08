В Петербурге мигрант изнасиловал 78-летнюю пенсионерку

В Приморском районе Петербурга иностранца обвиняют в изнасиловании пожилой женщины. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в полицию обратился петербуржец, мужчина сообщил, что в квартире на Комендантском проспекте неизвестный изнасиловал его 78-летнюю мать.

По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что мигрант находится в стране нелегально и не состоит на миграционном учете.

До этого сообщалось, что в Петербурге иностранца подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Инцидент произошел в хостеле на 2-й Советской улице. О произошедшем стало известно после того, как к сотрудникам МВД обратилась мать ребенка. По ее словам, она застала дочь в компании малознакомого мужчины. Сначала молодой человек дал девочке наркотики, после чего надругался.

Ранее подросток дважды изнасиловал пенсионерку и был пойман спустя 20 лет.