Представитель Путина призвал артистов отказаться от оскорбляющих россиян нарядов

Артисты сами могут выбирать наряды для выступлений, однако они должны понимать, какие образы оскорбляют чувства россиян. Об этом в интервью РИА Новости заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Не так давно сценический образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал критику со стороны общественности. В Государственной думе предложили Минкультуры ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.

По мнению Швыдкого, российские артисты после так называемой «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в декабре прошлого года, должны почувствовать реакцию общества на нескромную одежду.

Представитель президента подчеркнул, что дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области — это разные вещи.

В декабре 2023 года блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила «Голую вечеринку» в московском в клубе «Мутабор». Гости мероприятия должны были прийти в таком виде, словно на них нет одежды. Вечеринку посетили многие представители российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, певица Лолита. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Впоследствии многие артисты, посетившие вечеринку, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

Ранее полковник Трухан заявил, что на СВО в блиндажах висят портреты Бузовой.