Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представитель Путина призвал артистов отказаться от оскорбляющих россиян нарядов

Швыдкой: звезды после «голой вечеринки» должны понимать, какие наряды оскорбляют

close
100%
Виктор Толочко/РИА Новости

Артисты сами могут выбирать наряды для выступлений, однако они должны понимать, какие образы оскорбляют чувства россиян. Об этом в интервью РИА Новости заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Не так давно сценический образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал критику со стороны общественности. В Государственной думе предложили Минкультуры ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.

По мнению Швыдкого, российские артисты после так называемой «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в декабре прошлого года, должны почувствовать реакцию общества на нескромную одежду.

Представитель президента подчеркнул, что дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области — это разные вещи.

В декабре 2023 года блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила «Голую вечеринку» в московском в клубе «Мутабор». Гости мероприятия должны были прийти в таком виде, словно на них нет одежды. Вечеринку посетили многие представители российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, певица Лолита. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Впоследствии многие артисты, посетившие вечеринку, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

Ранее полковник Трухан заявил, что на СВО в блиндажах висят портреты Бузовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами