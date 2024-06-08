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СК РФ запросил арест одного из фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово

СК РФ попросил арестовать мастера Тимура Хакима после ДТП с трамваями в Кемерово

Следователи требуют арестовать мастера «Кемеровской электротранспортной компании» Тимура Хакима по делу о столкновении двух трамваев в городе Кемерово. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, который находится в зале Центрального районного суда Кемерово.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу в наибольшей степени гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства», — отметил представитель Следственного комитета РФ в ходе заседания.

Он добавил, что фигуранта дела необходимо отправить в СИЗО до 6 августа текущего года. Как сказал следователь, он считает невозможным избрание мастеру более мягкой меры пресечения.

6 июня на Логовом шоссе в городе Кемерово произошла авария с участием двух трамваев. Одно из транспортных средств на полной скорости врезалось в другой, в результате чего травмы получили водитель трамвая и 140 пассажиров. При этом одного пострадавшего спасти не удалось.

Причиной происшествия послужил отказ тормозов у одного из трамваев. Всего по факту ДТП были заведены три уголовных дела — о халатности, о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования были задержаны директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании». 7 июня следователи предъявили фигурантам дела обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Кремле назвали страшной аварию с участием трамваев, произошедшую в городе Кемерово.

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