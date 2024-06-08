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В Туапсе медики вытащили монету из желудка семилетнего ребенка

В Краснодарском крае врачи спасли ребенка с монетой в желудке

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Shutterstock

В туапсинской городской больнице медики спасли семилетнего мальчика, который проглотил пятирублевую монету. Об этом сообщает портал «Туапсинские вести».

Ребенок был доставлен в больницу с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили в желудке мальчика пятирублевую монету. При каких обстоятельствах школьник проглотил инородный предмет — неизвестно.

Хирургическое вмешательство не потребовалось, врачи извлекли монету из желудка маленького пациента с помощью эндоскопа.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи за пять минут спасли ребенка, который едва не задохнулся из-за проглоченной детали от конструктора. 10-месячный младенец был доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Под наркозом эндоскописты удалили инородное тело, которое оказалось зеленым пластиковым цветком от детского конструктора.

Ранее российские врачи спасли годовалого мальчика, который проглотил шесть магнитов.

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