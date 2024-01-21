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Захарова заявила, что РФ не удивляет защита Германией Израиля от обвинений в геноциде

Захарова: РФ не удивлена защите Германией Израиля от обвинений в геноциде

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В России не удивились тому, что ФРГ стала защищать Израиль от обвинений в геноциде со стороны Южно-Африканской Республики. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Это происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин всегда оказывает Израилю без оглядки на ее последствия. Такая линия властей Германии давно и прочно занимает важное место среди негласных догм «порядка, основанного на правилах», определяемых Вашингтоном», — указала дипломат.

Захарова также напомнила, что ФРГ до сих пор не признала преступления нацистов против народов СССР геноцидом, несмотря на доказательства, представленные российскими следствием и судами.

В завершение представитель МИД назвала тревожным возрождение «германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик».

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят характер геноцида, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».

Ранее стало известно, что иск против Израиля намерена подать Никарагуа.

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