В США предрекли Украине скорое поражение без нового транша

Помощники президента США Джо Байдена заявили конгрессменам, что в случае отказа в финансировании военных расходов Украины Россия может выиграть конфликт в течение ближайших месяцев или даже недель. Об этом сообщает NBC.

«Мрачная оценка, которую один из чиновников Белого дома назвал «невероятно суровой», была озвучена, поскольку будущее помощи Украине никогда не было более неопределенным», — говорится в публикации.

На засекреченной встрече советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс раскрыли руководству Конгресса секретные данные о том, когда ключевые военные ресурсы Украины подойдут к концу. В частности, по их оценке, возможности украинской противовоздушной обороны и артиллерии будут исчерпаны уже в самое ближайшее время.

Представители Белого дома отметили, что прекращение помощи Украине может побудить другие страны — например, Японию и Южную Корею — пересмотреть свои отношения с США.

19 января в Раде раскрыли, когда ждут выделения помощи Украине от США.

Днем ранее президент США Джо Байден рассказал о возможной катастрофе в вопросе оказания помощи Украине.

Ранее в Белом доме заявили об истощении запасов ряда вооружений у ВСУ.