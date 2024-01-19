Подполковник призвал остановить военную помощь Киеву и начать мирные переговоры

Власти Соединенных Штатов обязаны прекратить оборонную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и призвать Киев к мирным переговорам с Москвой. С таким заявлением выступил американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале «Daniel Davis / Deep Dive».

«Мы должны попробовать <…> начать переговоры для мирного урегулирования», — утверждает военный эксперт.

Дэвис полагает, что сейчас США даже не могут согласовать свой собственный бюджет, следовательно, выделение денег и военной техники третьей стране не приведет к желаемому результату.

«Это не сработает и что пришло время сделать что-то другое», — предлагает он.

По мнению подполковника, конфликт на Украине должен решиться дипломатическим путем, а не военным.

Незадолго до этого Дэвис заявлял, что украинские войска не смогут изменить положение на передовой в свою пользу в 2024 году.

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