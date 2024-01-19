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Власти Пакистана будут восстанавливать дипломатические отношения с Ираном

Власти Пакистана приняли решение о восстановлении дипотношений с Ираном

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Shutterstock/FOTODOM

Комитет национальной безопасности Пакистана решил полностью реабилитировать дипломатические отношений с Ираном. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

«Кабинет министров Пакистана решил положить конец противостоянию с Ираном», — указывается в материале.

Пакистанское правительство также поддержало инициативу по возобновлению двусторонних отношений с властями Ирана.

Согласно информации телеканала, в контексте этого решения в столицы двух государств — Исламабад и Тегеран — вернутся отозванные ранее послы и дипломаты.

Незадолго до этого стало известно, что военное руководство и члены правительства Пакистана 19 января проведут внеочередное заседание комитета национальной безопасности из-за роста напряженности с Ираном на фоне обмена ракетными ударами.

Ранее востоковед указал на крайнюю напряженность между Ираном и Пакистаном.

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