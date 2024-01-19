В МИД КНР ответили на вопрос о проходе китайских судов в Красном море

Министерство иностранных дел КНР не располагает информацией об обещании хуситов не трогать китайские и российские корабли в Красном море. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мао Нин, передает ТАСС.

«Мне неизвестно об этой ситуации», — указала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Она добавила, что Красное море остается одним из важнейших каналов международной торговли. При этом речь идет как о поставках различных изделий, так и энергетических ресурсов.

В то же время Мао Нин призвала прекратить преследование гражданских кораблей, которые находятся в Красном море. Кроме того, дипломат обратила внимание на необходимость обеспечить бесперебойные поставки товаров на глобальный рынок.

19 января член политбюро действующей в Йемене группировки «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бахити заявил, что российским и китайским судам в Красном море ничего не угрожает. По его словам, члены группировки на намерены наносить удары по кораблям РФ и КНР и готовы обеспечить безопасность их прохода по Красному морю.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по судну под американским флагом в Аденском заливе.